Contributi ordinari 2026: la Città Metropolitana di Genova investe sulle iniziative socio-culturali del territorio

Sostenere le idee, rafforzare le comunità, accompagnare la crescita del territorio.
Con questi obiettivi la Città Metropolitana di Genova ha pubblicato il Bando per la concessione dei contributi ordinari – Anno 2026, uno strumento fondamentale per valorizzare progetti, iniziative ed eventi che contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico dell’area metropolitana.

Il bando, attivo dal 12 gennaio al 13 febbraio 2026 (ore 12.00), mette a disposizione una dotazione complessiva di 50.000 euro a favore di enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, comitati e realtà senza scopo di lucro che operano sul territorio.
Un investimento che nasce dai principi di sussidiarietà, solidarietà e cooperazione, e che si inserisce pienamente nelle strategie di sviluppo della Città Metropolitana, con l’obiettivo di promuovere la crescita della persona, rafforzare il senso di comunità e valorizzare l’identità del territorio.

Le priorità: persone, territorio, giovani, futuro
Le iniziative finanziabili dovranno contribuire in modo concreto a:
– tutelare e raccontare la storia e la memoria del territorio metropolitano, promuovendone l’immagine anche a livello nazionale e internazionale;
– sostenere eventi e attività di alto valore civile, sociale, culturale, sportivo e istituzionale;
– favorire la promozione delle pari opportunità;
– creare opportunità di crescita, partecipazione e protagonismo per i giovani, sostenendo progetti educativi, culturali, formativi e di inclusione rivolti alle nuove generazioni.

Particolare attenzione è riservata ai progetti che rafforzano gli indirizzi strategici dell’Ente: dalla mobilità sostenibile allo sviluppo economico e innovazione, dalla rigenerazione urbana e territoriale all’inclusione sociale, fino alla sostenibilità ambientale e alla tutela della biodiversità, con un focus trasversale sulle politiche giovanili e sul contrasto allo spopolamento delle aree interne.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda:
enti territoriali ed enti pubblici non economici,
enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS,
fondazioni, associazioni, comitati e organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro.
Le iniziative dovranno svolgersi nel corso del 2026 e avere un impatto diretto sul territorio della Città Metropolitana di Genova.

Risorse e modalità di finanziamento
Il contributo massimo concedibile è pari a 4.000 euro per progetto e non può superare il 50% delle spese complessive.
Le domande saranno valutate da una commissione tecnica che assegnerà punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal bando, articolando la graduatoria in fasce di merito.
Per eventi e manifestazioni di particolare complessità organizzativa è prevista anche la possibilità di richiedere un anticipo fino al 50% del contributo.

Come presentare la domanda
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2026, esclusivamente:
tramite PEC all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
(oggetto: DOMANDA DI CONTRIBUTO – ANNO 2026),
oppure
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Piazzale G. Mazzini 2, Genova.

Tutte le informazioni online
Il bando completo, insieme ai moduli di domanda, alla scheda progetto, ai criteri di valutazione e a tutta la documentazione necessaria, è disponibile nella pagina dedicata del sito istituzionale:
Consulta il bando e scarica gli allegati
https://www.cittametropolitana.genova.it/it/news/informazioni-servizio/b…

