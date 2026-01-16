Genova, ok allo schema di convenzione Comune-Ist.Montale per progetti di Scuola-Lavoro

La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha approvato tramite delibera lo schema di convenzione con l’Istituto Montale – Nuovo I.P.C. che porterà all’istituzione di progetti scuola-lavoro che porteranno gli studenti e le studentesse all’interno dell’ente, nella fattispecie presso la direzione Turismo e negli IAT.
«Il turismo – dice l’assessora Beghin – è un settore strategico nell’economia del nostro territorio che ha particolare rilevanza anche nella costruzione delle politiche di sviluppo economico. Abbiamo un patrimonio materiale e immateriale molto importante e la nostra direzione Turismo rappresenta un centro nevralgico della promozione e dell’organizzazione di questa offerta turistica. Proprio per questo, in accordo con l’Istituto Montale, ideare percorsi scuola-lavoro nel cuore pulsante di questa macchina complessa ci è sembrata un’occasione formativa molto importante per i ragazzi e le ragazze della scuola che, attraverso percorsi personalizzati sul proprio curriculum formativo, potranno toccare con mano e imparare mettendosi in gioco rapportandosi direttamente con la direzione e con i turisti. Si tratta di un progetto che ci è stato proposto dall’Istituto Montale e che abbiamo abbracciato di buon grado, con l’augurio anche che altri istituti scelgano il Comune di Genova per i loro percorsi scuola-lavoro».
La convenzione, che si inserisce nel Patto per lo sviluppo strategico per la Liguria, consentirà infatti agli studenti di svolgere attività presso gli uffici Informazione e accoglienza turistica (IAT) comunali.
Gli studenti saranno accolti a titolo gratuito presso gli uffici della direzione Turismo, in particolare presso lo IAT di via Garibaldi; le attività saranno progettate e verificate da un tutor interno, designato dalla scuola, e da un tutor formativo della struttura. I percorsi saranno personalizzati e coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
