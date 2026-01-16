Attualità Genova

Genova, domani il casting individuale per il format "Oggi in Liguria"

Caccia ai nuovi volti che racconteranno ogni giorno la Liguria. Domani, sabato 17 gennaio, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, piano terra), il casting per individuare i nuovi volti del format “Oggi in Liguria”, l’appuntamento quotidiano pensato per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini​.

Nel corso della giornata prenderanno parte alla selezione 50 tra ragazze e ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, provenienti da tutta la Liguria e anche da fuori regione, che hanno risposto all’open call lanciata nelle scorse settimane. Un’adesione altissima, arrivata attraverso i canali social regionali, che ha portato in breve tempo al raggiungimento del numero massimo di candidati.

Regione Liguria sottolinea che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più i giovani nel racconto quotidiano dell’attività della regione.

