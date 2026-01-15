Savona, Sanità: incontro tra il Presidente Olivieri e la nuova Coordinatrice di Area Asl2

Il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha incontrato la nuova Coordinatrice di

Area ASL2, Dottoressa Monica Cirone, già Direttrice Sociosanitaria dell’ASL2 Savonese. Il

confronto ha riguardato i principali temi del sistema sanitario locale, con l’obiettivo di definirne le

priorità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di comprensorio. Nel corso

dell’incontro è stato richiamato il percorso di concertazione sviluppato in sinergia, anche nel ruolo di

Presidente del CAL Liguria e sotto il coordinamento di ANCI, che ha condotto all’approvazione del

maxi-emendamento accolto dalla Giunta regionale. Un provvedimento che riconosce un ruolo

centrale ai Comuni e alla Conferenza dei Sindaci, rafforzandone le funzioni di rappresentanza e

operatività, non più limitate a un ambito meramente consultivo, ma estese a passaggi formali

obbligatori nei processi decisionali in materia. È stata inoltre ribadita la volontà di proseguire il lavoro

condiviso per migliorare il coordinamento tra territorio e strutture ospedaliere, garantendo la

continuità dei servizi, standard assistenziali omogenei e adeguati ai bisogni di cura, il potenziamento

della sanità di prossimità e delle Case di Comunità, nonché il rafforzamento dell’integrazione

sociosanitaria e dei servizi “su misura” rivolti alle fasce più fragili della popolazione. In tale contesto,

è stata confermata l’importanza di mantenere un canale di confronto stabile e strutturato con gli Enti

Locali. A tal fine, è stato concordato un primo incontro alla presenza di tutti i Sindaci Savonesi, quale

momento conoscitivo e informativo, con la partecipazione dei Direttori dei Distretti Sociosanitari, del

Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore del Dipartimento Attività

Territoriali e Riabilitazione, previsto per venerdì 13 febbraio presso la sede della Provincia.

