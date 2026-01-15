Politica Savona

Savona, Sanità: incontro tra il Presidente Olivieri e la nuova Coordinatrice di Area Asl2

Il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha incontrato la nuova Coordinatrice di
Area ASL2, Dottoressa Monica Cirone, già Direttrice Sociosanitaria dell’ASL2 Savonese. Il
confronto ha riguardato i principali temi del sistema sanitario locale, con l’obiettivo di definirne le
priorità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di comprensorio. Nel corso
dell’incontro è stato richiamato il percorso di concertazione sviluppato in sinergia, anche nel ruolo di
Presidente del CAL Liguria e sotto il coordinamento di ANCI, che ha condotto all’approvazione del
maxi-emendamento accolto dalla Giunta regionale. Un provvedimento che riconosce un ruolo
centrale ai Comuni e alla Conferenza dei Sindaci, rafforzandone le funzioni di rappresentanza e
operatività, non più limitate a un ambito meramente consultivo, ma estese a passaggi formali
obbligatori nei processi decisionali in materia. È stata inoltre ribadita la volontà di proseguire il lavoro
condiviso per migliorare il coordinamento tra territorio e strutture ospedaliere, garantendo la
continuità dei servizi, standard assistenziali omogenei e adeguati ai bisogni di cura, il potenziamento
della sanità di prossimità e delle Case di Comunità, nonché il rafforzamento dell’integrazione
sociosanitaria e dei servizi “su misura” rivolti alle fasce più fragili della popolazione. In tale contesto,
è stata confermata l’importanza di mantenere un canale di confronto stabile e strutturato con gli Enti
Locali. A tal fine, è stato concordato un primo incontro alla presenza di tutti i Sindaci Savonesi, quale
momento conoscitivo e informativo, con la partecipazione dei Direttori dei Distretti Sociosanitari, del
Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore del Dipartimento Attività
Territoriali e Riabilitazione, previsto per venerdì 13 febbraio presso la sede della Provincia.

