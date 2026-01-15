Intervento dei vigili del fuoco per un tetto incendiato la scorsa notte. Due le persone costrette a lasciare l’abitazione. Fortunatamente non si segnalano feriti o vittime. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo.
Articoli correlati
Sanremo, ferisce una donna lanciandole addosso un bicchiere: arrestato 22enne
Un giovane di Sanremo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia per le lesioni procurate a una giovane donna alla quale ha lanciato in un locale un bicchiere in faccia e ora rischia di perdere la vista. Secondo la ricostruzione dei fatti il ventiduenne stava litigando con una ragazza, quando la donna è intervenuta […]
Borghetto S.S., auto contro bicicletta: un codice giallo al Santa Corona
E’ accaduto oggi sulla Via Aurelia Intervento della pubblica assistenza oggi pomeriggio sulla via Aurelia dove un ciclista è stato urtato da un’auto. Ad avere la peggio è stato il biker che è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Scomparsa di Giorgio Invrea: sospese le ricerche
Varazze. Ancora nessuna notizia di Giorgio Invrea, il cinquantenne appartenente alla nota famiglia dei marchesi che danno il nome alla località varazzina Piani di Invrea, scomparso da sabato scorso. Nel pomeriggio in prefettura è stato deciso di interrompere le ricerche cui partecipava anche un cane molecolare del Cnsas proveniente da Bergamo. Pare che Ivrea si […]