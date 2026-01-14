Qualità della prevenzione sanitaria: Liguria penultima in ITalia

La Liguria è al penultimo posto nella graduatoria delle regioni italiane sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nell’area delle prevenzione nel 2023. I dati sono stati divulgati dalla Fondazione Gimbe. Peggio della Liguria c’è solo la Sicilia, l’Abruzzo affianca la Liguria al penultimo posto. Al primo posto: l’Emilia Romagna con 97 punti, Lombardia e Toscana a pari merito con 95, a seguire Piemonte e Umbria con 93, Friuli Venezia Giulia con 81, Valle d’Aosta con 77, Marche e Puglia con 74, Basilicata e Calabria con 68, Sardegna con 65, Lazio con 63, Campania con 62, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano con 58. Secondo Gimbe la Regione risulta ‘inadempiente’ secondo il nuovo sistema di garanzia (Nsg) sulle tre aree monitorate: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera.
