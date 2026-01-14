Genova, droga negli slip: arrestato pusher

È stato fermato mentre passeggiava nel centro storico. Gli agenti delle volanti hanno scoperto che il giovane nascondeva diverse dosi di cocaina e hashish negli slip. Per lui è scattato l’arresto e la perquisizione domiciliare dove era presente il fratello che stava confezionando cocaina. Sono stati trovati e sequestrati due etti di droga e più di cinquemila euro in contanti, proventi dell’attività di spaccio con cui rifornivano gli spacciatori nordafricani della zona di via Prè e via del Campo.

Informazioni sull'autore del post