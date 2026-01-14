Genova, 20enne morta nella sua casa di Sampierdarena: indagini in corso

Una ragazza di 20 anni è stata ritrovata morta nel suo alloggio nel quartiere genovese di Sampierdarena. La giovane era in casa con il fidanzato che ha dato l’allarme ai soccorsi. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare malgrado la tempestività dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per le indagini del caso. Per stabilire le cause dalla morte verrà effettuata l’autopsia.

