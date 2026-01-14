Cento anni fa nasceva la Grande Genova

Esattamente 100 anni fa nasceva la Grande Genova. Il 14 gennaio del 1926, 19 comuni allora autonomi vennero aggregati al capoluogo: Genova diventò, anche nei numeri, una delle città più grandi d’Italia, sia per popolazione che per superficie, superando in questo persino Milano.
“Quelle comunità non sono mai diventate semplici periferie. Hanno continuato ad avere un’anima forte, riconoscibile. Ed è proprio questa ricchezza di identità a rendere Genova così affascinante.
È stato per me un immenso onore, e un privilegio, essere stato sindaco della città per 7 anni e mezzo, accompagnandola in un percorso fatto di sfide, scelte difficili e grandi opportunità di crescita. Oggi celebriamo non solo una data, ma una comunità straordinaria”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.