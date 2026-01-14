Cento anni fa nasceva la Grande Genova

“Quelle comunità non sono mai diventate semplici periferie. Hanno continuato ad avere un’anima forte, riconoscibile. Ed è proprio questa ricchezza di identità a rendere Genova così affascinante.

È stato per me un immenso onore, e un privilegio, essere stato sindaco della città per 7 anni e mezzo, accompagnandola in un percorso fatto di sfide, scelte difficili e grandi opportunità di crescita. Oggi celebriamo non solo una data, ma una comunità straordinaria”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.