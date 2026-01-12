Ventimiglia, Aurelia chiusa al Confine di Stato: nuova viabilità fino a maggio

E’ scattata questa mattina la chiusura al traffico dell’Aurelia al confine di stato di Ventimiglia per lavori di manutenzione. Lo stop alla circolazione, attuato per consentire il risanamento delle gallerie Dogana e Balzi Rossi, resterà attivo fino al prossimo 12 maggio. Il traffico veicolare è stato così dirottato verso il vecchio valico di Ponte San Luigi.
