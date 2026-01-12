Varazze, ripartono i lavori a Lungomare Europa

Dal 7 gennaio sono riprese le ultime lavorazioni necessarie alla protezione del tratto di Lungomare Europa dei “Tre Pontini” in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere al consolidamento definitivo.
“Gli interventi proseguiranno in questi giorni senza la necessità di interrompere il percorso, garantendone così la piena percorribilità – ha spiegato il Sindaco Luigi Pierfederici – L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori ed a fornire puntuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento”.
L’infrastruttura situata in prossimità del punto in cui si è verificato il cedimento, presenta infatti ulteriori criticità strutturali e in particolare lo scalzamento della pila centrale dei tre archi che la costituiscono.