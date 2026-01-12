Laigueglia, conclusi i lavori al belvedere di via Doria

«Sono terminati i lavori al belvedere di Via Andrea Doria, luogo

suggestivo immerso nella tranquillità, da cui si gode una bellissima

vista sul panorama del borgo sovrastato dai due campanili della Chiesa

di San Matteo». Lo rende noto il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi

sottolineando al tempo stesso che «il sito versava in condizioni di

abbandono; i lavori sono stati disposti dall’Ufficio Tecnico del Comune

e seguiti dal vice sindaco Andrea Zancanaro a cui va il mio sincero

ringraziamento». Nel dettaglio la prima fase dell’intervento ha

riguardato la grigliatura della parete a monte per consentirne il

consolidamento; successivamente sono stati ripristinati i muretti di

affaccio, visibili anche dal molo, affinché risultassero armonizzati al

contesto e non impattanti rispetto alla collina retrostante. Infine sono

stati realizzati nuovi parapetti per adeguarli alle attuali normative di

sicurezza. «L’ultimo step – precisa il sindaco Manfredi – sarà il

rinnovo dell’arredo urbano, con l’installazione delle panchine nei

prossimi giorni. Oggi questo luogo di grande bellezza è tornato ad

essere fruibile, per passeggiate e brevi soste, da cittadini, turisti e

appassionati di fotografia che, a pochi passi dall’Aurelia, possono

godere di una veduta fantastica sulla Baia del Sole».

