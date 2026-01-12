Attualità Laigueglia

Laigueglia, conclusi i lavori al belvedere di via Doria

«Sono terminati i lavori al belvedere di Via Andrea Doria, luogo
suggestivo immerso nella tranquillità, da cui si gode una bellissima
vista sul panorama del borgo sovrastato dai due campanili della Chiesa
di San Matteo». Lo rende noto il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi
sottolineando al tempo stesso che «il sito versava in condizioni di
abbandono; i lavori sono stati disposti dall’Ufficio Tecnico del Comune
e seguiti dal vice sindaco Andrea Zancanaro a cui va il mio sincero
ringraziamento».  Nel dettaglio la prima fase dell’intervento ha
riguardato la grigliatura della parete a monte per consentirne il
consolidamento; successivamente sono stati ripristinati i muretti di
affaccio, visibili anche dal molo, affinché risultassero armonizzati al
contesto e non impattanti rispetto alla collina retrostante. Infine sono
stati realizzati nuovi parapetti per adeguarli alle attuali normative di
sicurezza. «L’ultimo step – precisa il sindaco Manfredi – sarà il
rinnovo dell’arredo urbano, con l’installazione delle panchine nei
prossimi giorni. Oggi questo luogo di grande bellezza è tornato ad
essere fruibile, per passeggiate e brevi soste, da cittadini, turisti e
appassionati di fotografia che, a pochi passi dall’Aurelia, possono
godere di una veduta fantastica sulla Baia del Sole».

