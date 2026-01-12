Calcio, il Genoa vince e convince: travolto 3-0 il Cagliari

Passo in avanti importante per il Genoa che regola il Cagliari 3-0 con due reti nella ripresa. La vittoria segna il terzo risultato utile consecutivo per i rossoblu che si rifanno dopo il rigore sbagliato al 99′ a San Siro. Nel primo tempo è Colombo, al 5° centro in campionato, a portare avanti i suoi con una rete in scivolata. Il Cagliari va vicino al pari al 28′ con un siluro di Palestra che colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa la partita è equilibrata fino al 75′ quando Frendrup realizza il raddoppio e 3′ dopo è Ostigard quasi di schiena a segnare il punto del 3-0. In classifica la squadra di De Rossi aggancia proprio i sardi a quota 18.

Genoa-Cagliari 3-0

Reti: 7′ Colombo (G); 74′ Frendrup (G); 76′ Ostigard (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (46′ Masini), Malinovskyi (74′ Thorsby), Frendrup, Ellertsson (81′ Sabelli), Martin; Vitinha (81′ Messias), Colombo (74′ Ekhator)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez (46′ Idrissi); Luvumbo (61′ Gaetano), Adopo, Prati, Mazzitelli (68′ Zappa), Obert; S. Esposito (68′ Borrelli), Kilicsoy

Arbitro La Penna; assistenti Laudato e Ceccon; quarto uomo Sacchi; Var Nasca, Avar Maresca

