Genova Sport

Calcio, il Genoa vince e convince: travolto 3-0 il Cagliari

Posted on Author Redazione Comment(0)

Passo in avanti importante per il Genoa che regola il Cagliari 3-0 con due reti nella ripresa. La vittoria segna il terzo risultato utile consecutivo per i rossoblu che si rifanno dopo il rigore sbagliato al 99′ a San Siro. Nel primo tempo è Colombo, al 5° centro in campionato, a portare avanti i suoi con una rete in scivolata. Il Cagliari va vicino al pari al 28′ con un siluro di Palestra che colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa la partita è equilibrata fino al 75′ quando Frendrup realizza il raddoppio e 3′ dopo è Ostigard quasi di schiena a segnare il punto del 3-0. In classifica la squadra di De Rossi aggancia proprio i sardi a quota 18.

Genoa-Cagliari 3-0

Reti: 7′ Colombo (G); 74′ Frendrup (G); 76′ Ostigard (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (46′ Masini), Malinovskyi (74′ Thorsby), Frendrup, Ellertsson (81′ Sabelli), Martin; Vitinha (81′ Messias), Colombo (74′ Ekhator)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez (46′ Idrissi); Luvumbo (61′ Gaetano), Adopo, Prati, Mazzitelli (68′ Zappa), Obert; S. Esposito (68′ Borrelli), Kilicsoy

Arbitro La Penna; assistenti Laudato e Ceccon; quarto uomo Sacchi; Var Nasca, Avar Maresca

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
La Spezia e provincia Sport

La Partita del Cuore 12 luglio La Spezia

Posted on Author Redazione

Lunedì 12 luglio alle 21 al Campo sportivo “Astorre Tanca” alla Spezia si svolgerà la Partita del Cuore un evento organizzato dal Comitato Palio del Golfo in collaborazione con il Comune della Spezia. A presentare la partita di calcio questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico della Spezia sono stati il […]
Cronaca Genova

Genova, il bilancio dell’attività della Municipale nell’ultima settimana

Posted on Author Redazione

 Nel corso dell’ultima settimana, la Polizia Locale di Genova ha ottenuto significativi risultati nel contrasto di diversi reati, eseguendo 10 arresti, e per garantire la sicurezza stradale. In particolare: 4 arresti e una denuncia per reati in materia di stupefacenti e 6 arresti in materia di reati predatori. STUPEFACENTI – Cocaina sul tavolo nel retro di una pizzeria. La sera del 6 dicembre gli agenti […]
Albenga Cairo Montenotte Finale Ligure Loano Pietra Ligure Quiliano Savona Sport Vado Ligure

Calcio, il programma di sabato e domenica

Posted on Author Redazione

LEGA PRO GIRONE B, PARTITE E ORARI DELLA 25° GIORNATA Arezzo-Pontedera  domenica ore 15 Carrarese-L’Aquila  sabato  ore 15 Lucchese-Santracangelo  domenica ore 17.30 LupaRoma-SPAL  sabato ore 16 Maceratese-Siena sabato ore 15 Prato-Teramo  sabato ore 17.30 Rimini-Pisa  sabato ore 15 Savona-Ancona sabato ore 14 T.San Miniato-Pistoiese sabato ore 20.30 SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 31° […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *