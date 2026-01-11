Sarzana, Concorso Presepi in Comune: grande successo dell’iniziativa che ha visto oltre 5mila 500 votanti

In occasione dell’Epifania, in un’affollata sala consiliare a palazzo Roderio si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e di alcuni componenti della Giunta.

Organizzata dalla Pro Loco Sarzana, l’iniziativa ha attirato un gran numero di visitatori come testimoniano gli oltre 5mila 500 tagliandi di votazione inseriti negli appositi contenitori dalla giuria popolare, alla quale si è affiancata la giuria tecnica composta dagli artisti Paolo Fiorellini, Giuliano Tomaino e Giuseppe Veneziano.

Tre le categorie premiate: presepe tradizionale, presepe creativo/artistico, presepe delle associazioni.

Per la sezione presepe tradizionale a salire sul podio più alto è stato Roberto Tassi, seguito da Brunella Dell’Amico, e da Daniela Frigerio.

Il presepe creativo ha visto Goffredo Cresci vincere il primo premio, secondo posto per Daniele Pili, terzo Giacomo Capetta. Per le associazioni premiata la Casa di riposo Sabbadini.

Un giusto riconoscimento per il prezioso supporto all’iniziativa è stato assegnato al Gruppo Alpini Sarzana- Sezione della Spezia. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e anche tre votanti della giuria popolare- estratti a sorte- sono stati premiati.