Paura per il cantante genovese Bresh aggredito da una Dobermann

Bresh, cantautore genovese e tifosissimo del Genoa è stato vittima di un’aggressione da parte di un cane che lo ha ferito al volto seppur in modo non grave. Ad aggredirlo sarebbe stato un Dobermann per cause non chiare.A dare la notizia è stato il cantante stesso attraverso un post su Instagram: “Graffi e segni, ma niente di serio”, ha scritto il cantante.

