Cairo Montenotte, i resti umani ritrovati in un bosco sarebbero del 90 enne scomparso a ottobre

Apparterrebbero a Salvatore Fontana, 90 anni, disperso dal 26 ottobre scorso i resti umani rinvenuti da un apicoltore a Cairo Montenotte nella zona di Ferrania. A identificarlo gli oggetti ritrovati sul posto tra cui la carta di identità. L’anziano era stato cercato a lungo non solo dai soccorsi ufficiali ma anche da amici e parenti ma senza esito. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
Articoli correlati
Emergenza COVID: divieti nelle aree del centro storico, Certosa e Sampierdarena
Sono state apportate alcune integrazioni all’ordinanza che indica le aree del Centro Storico, Certosa e Sampierdarena dove è disposta la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, per contenere il contagio da Covid 19. Le […]
Riva Ligure, donna trovata morta in un appartamento andato a fuoco
Tragedia a Riva Ligure dove una donna è stata trovata morta all’interno di un appartamento alloggio per cause da accertare. A scoprire il corpo senza vita i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio che era divampato. PResenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Maturità 2025, al classico esce Cicerone; all’Artistico “La Cura” di Franco Battiato
Seconda giornata di Maturità per gli studenti italiani che affrontano la prova di indirizzo. Per la versione di Latino è uscito un brano tratto dal dialogo “Laelius de amicitia” di Cicerone. Allo Scientifico la prova di Matematica comincia con due problemi che iniziano con una citazione a cui seguono 8 quesiti a cui rispondere. Il […]