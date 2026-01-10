Sabato 10 gennaio il viaggio della Fiamma Olimpica passerà da Sanremo

Conto alla rovescia per il passaggio della Fiamma Olimpica a Sanremo sabato 10 gennaio: un evento di rilievo, che favorisce la promozione e la valorizzazione del territorio.

Il passaggio da Sanremo rientra in un percorso di grande respiro che coinvolge 300 città, oltre 10.000 tedofori, 110 province e più di 12 mila chilometri percorsi in tutta Italia. Un viaggio simbolico che unisce territori e comunità, trasformando ogni tappa in una celebrazione collettiva.

Il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni dichiarano: “Il passaggio della Fiamma Olimpica, emblema di unità e pace, attraverserà regioni e luoghi simbolici in un lungo e suggestivo percorso in cui non poteva mancare Sanremo, città dalla forte vocazione turistico-sportiva. Sabato assisteremo ad un momento storico, di grande emozione ma anche ad una straordinaria occasione di promozione per tutto il territorio. Ringraziamo l’ufficio turismo, le associazioni sportive e tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo evento”.

Sabato 10 gennaio l’appuntamento è alle 12.37 circa al Floriseum, dove la Fiamma Olimpica partirà per un percorso di circa 4 km che attraverserà il centro cittadino, per concludersi alla pista di atletica di Pian di Poma (ore 13.29 circa), alla presenza delle associazioni sportive cittadine.

Previsti due kiss point (scambio della torcia), davanti al Teatro Ariston e al Casinò.

Pochi minuti prima dell’arrivo della Fiamma, un evento accoglierà il pubblico in un clima di festa.

