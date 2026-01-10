La Spezia,Operazione della Guardia Costiera a tutela della filiera della pesca

Si è conclusa il 7 gennaio 2026, l’operazione complessa nazionale denominata “FISH_NET”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in mare, fino alla sua distribuzione al consumatore finale, che ha visto impiegato il nucleo ispettori pesca della Guardia Costiera Spezzina sotto il coordinamento del 1° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione marittima della Liguria.

L’iniziativa, in linea con il “Piano Operativo Annuale” dei controlli definito nell’ambito della Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è nata dalla necessità di garantire prodotti sicuri e tracciabili, tutelando sia l’ambiente marino, che gli operatori del settore rispettosi delle regole e, ovviamente, i cittadini consentendo loro di effettuare scelte di acquisto realmente consapevoli.

Un impegno – questo – che, oggi, assume un valore ancora più significativo, alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. In questo quadro, il monitoraggio della filiera ittica e la tutela delle risorse marine rappresentano un presidio di legalità ed allo stesso tempo, contribuiscono direttamente alla protezione e alla valorizzazione di un patrimonio culturale, riconosciuto a livello internazionale. Garantire che i prodotti di mare siano sostenibili, tracciabili e conformi alle normative, significa, infatti, rafforzare l’eccellenza di un sistema gastronomico che, oggi, appartiene all’umanità intera.

LE FASI

La prima fase ha interessato principalmente l’ambito marittimo, con controlli in mare e presso i punti di sbarco del pescato. In tale contesto, gli equipaggi delle Unità navali della Guardia Costiera della Spezia hanno svolto un’intensa attività di pattugliamento, finalizzata a individuare tempestivamente eventuali comportamenti in violazione della normativa vigente, fin dal momento della cattura del prodotto.

La seconda fase ha riguardato il segmento terrestre della filiera, con particolare riferimento al settore commerciale, alla ristorazione, al trasporto ed alla logistica interna: ambiti in cui, soprattutto nelle settimane precedenti alle festività, si registra un significativo incremento dei flussi commerciali.

L’attenzione è stata rivolta ai principali snodi della catena distributiva del prodotto ittico – dai mercati ittici all’ingrosso ai ristoranti e agli esercizi commerciali, dalle piattaforme logistiche e dai centri di trasformazione ai trasportatori ed alla filiera del freddo –, situati nelle cinque province di giurisdizione del compartimento marittimo della Spezia (La Spezia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Cremona)

L’obiettivo prioritario di questa fase è stato finalizzato alla tutela dell’informazione al consumatore finale, della tracciabilità del prodotto e contrasto alle forme di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata.

Con tali finalità strategiche, gli ispettori della Guardia Costiera Spezzina, nel corso dell’operazione complessa nazionale, hanno effettuato, una significativa e mirata serie di controlli sull’intera filiera della pesca che hanno portato a sanzioni per €30.166 e al sequestro di 353 kg di prodotti ittici. Di questi, circa 210 kg sono stati donati in beneficienza a quattro istituti caritatevoli del comprensorio spezzino, a seguito di accertamento di idoneità effettuata dal competente Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale della locale ASL.

