Calcio, si gioca sempre: week end con tutti i campionati

SERIE A, LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA

Sabato 10 gennaio

15:00 Como-Bologna

Udinese-Pisa

18:00 Roma-Sassuolo

20:45 Atalanta-Torino

Domenica 11 gennaio

12:30 Lecce-Parma

15:00 Fiorentina-Milan

18:00 Verona-Lazio

20:45 Inter-Napoli

Domenica 12 gennaio

18:30 Genoa-Cagliari

20:45 Juventus-Cremonese

 

SERIE B LE PARTITE DELLA 19°GIORNATA SABATO ORE 15

  • AvellinoSampdoria
  • ReggianaVenezia
  • FrosinoneCatanzaro
  • Virtus EntellaMonza
  • CarrareseBari
  • SudtirolSpezia
sab 10 GEN ore 17:15
  • Juve StabiaPescara
sab 10 GEN ore 19:30
  • CesenaEmpoli
dom 11 GEN ore 15:00
  • MantovaPalermo
dom 11 GEN ore 17:15
  • PadovaModena

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 19° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30

Chisola-Varese

Club Milano-Celle V.

Gozzano-NovaRomentino

Imperia-Saluzzo

Lavagnese-Cairese

Ligorna-Sanremese

Sestri Levante-Derthona

Vado-Asti

Valenzana-Biellese

 

