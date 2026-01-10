Calcio, si gioca sempre: week end con tutti i campionati

SERIE A, LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA
Sabato 10 gennaio
15:00 Como-Bologna
Udinese-Pisa
18:00 Roma-Sassuolo
20:45 Atalanta-Torino
Domenica 11 gennaio
12:30 Lecce-Parma
15:00 Fiorentina-Milan
18:00 Verona-Lazio
20:45 Inter-Napoli
Domenica 12 gennaio
18:30 Genoa-Cagliari
20:45 Juventus-Cremonese
SERIE B LE PARTITE DELLA 19°GIORNATA SABATO ORE 15
- AvellinoSampdoria–
- ReggianaVenezia–
- FrosinoneCatanzaro–
- Virtus EntellaMonza–
- CarrareseBari–
- SudtirolSpezia–
sab 10 GEN ore 17:15
- Juve StabiaPescara–
sab 10 GEN ore 19:30
- CesenaEmpoli–
dom 11 GEN ore 15:00
- MantovaPalermo–
dom 11 GEN ore 17:15
- PadovaModena
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 19° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30
Chisola-Varese
Club Milano-Celle V.
Gozzano-NovaRomentino
Imperia-Saluzzo
Lavagnese-Cairese
Ligorna-Sanremese
Sestri Levante-Derthona
Vado-Asti
Valenzana-Biellese