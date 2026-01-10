Genova e provincia Sport

Calcio, Missione impossibile per l’Entella: oggi al “Sannazzari” arriva la vicecapolista Monza

Match dal pronostico chiuso quello di Entella-Monza in programma oggi alle 15 a Chiavari. La vicecapolista in attesa dello scontro diretto con il Frosinone in programma la prossima settimana vuole proseguire nella sua marcia verso la Serie A contro un avversario in piena crisi di risultati che ha ottenuto un solo punto nelle ultime 5 gare finendo per scivolare in zona retrocessione ma che in casa ha sempre dato filo da torcere con ben 14 punti ottenuti sui 16 totali. L’Entella ha, tuttavia, perso lo smalto e la brillantezza di inizio campionato e ha adesso bisogno di una svolta per uscire da questo momento. La squadra biancorossa è la meno indicata per fare punti: tra le migliori difese della B con soli 14 goals subiti e un rendimento che la vede reduce da tre vittorie consecutive e 13 risultati utili consecutivi con una sola sconfitta al passivo a settembre, in casa con il Padova.

Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Nichetti, Benali, Mezzoni; Karić; Guiu, De Benedetti. All. Chiappella

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. All. Bianco

