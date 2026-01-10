Genova e provincia Sport

Calcio, l’Entella compie il miracolo: batte il Monza e lascia la zona retrocessione

L’impresa di giornata la firma l’Entella da cui Spezia e Sampdoria dovrebbero imparare. I chiavaresi battono nientemeno che il quotatissimo Monza, imbattuto da 5 mesi, per 1-0 e lasciano la zona retrocessione provvisoriamente. Il successo matura nel finale grazie ad un calcio di rigore ma gli uomini di Chiappella convincono per intensità, volontà e gioco contro un avversario che ha avuto forse il torto di sottovalutare l’interlocutore. Primo tempo noioso. Nella ripresa c’è più vivacità. Il primo squillo arriva al minuto 67′ con Debenedetti che calcia da distanza ravvicinata ma trova la risposta di Thiam. A sbloccare la partita è la rete di Andrea Franzoni, al minuto 84 dopo un penalty guadagnato da Guiu, fallito il primo tentativo, ribatte in porta il pallone del raddoppio.

