Calcio, l’Entella compie il miracolo: batte il Monza e lascia la zona retrocessione

L’impresa di giornata la firma l’Entella da cui Spezia e Sampdoria dovrebbero imparare. I chiavaresi battono nientemeno che il quotatissimo Monza, imbattuto da 5 mesi, per 1-0 e lasciano la zona retrocessione provvisoriamente. Il successo matura nel finale grazie ad un calcio di rigore ma gli uomini di Chiappella convincono per intensità, volontà e gioco contro un avversario che ha avuto forse il torto di sottovalutare l’interlocutore. Primo tempo noioso. Nella ripresa c’è più vivacità. Il primo squillo arriva al minuto 67′ con Debenedetti che calcia da distanza ravvicinata ma trova la risposta di Thiam. A sbloccare la partita è la rete di Andrea Franzoni, al minuto 84 dopo un penalty guadagnato da Guiu, fallito il primo tentativo, ribatte in porta il pallone del raddoppio.
Articoli correlati
Liguria nella Top ten delle mete per i ponti
La Liguria è nella top ten delle regioni più cercate sul web, posizionandosi al quarto posto, mentre le Cinque Terre si posizionano nella top ten delle località preferite dagli utenti per i ponti primaverili. È quanto emerge dall’analisi delle ricerche effettuate sul web per individuare le tendenze di ricerca legate ai ponti primaverili del 25 aprile […]
E' Marcello Chezzi il nuovo allenatore del Savona
Savona. Il nuovo allenatore del Savona è Marcello Chezzi, ex allenatore della Virtus Castelfranco Emilia per ben 13 stagioni. Durante la sua gestione nel 2013 vinse i play-off di Serie D, rinunciando per motivi economici all’esperienza in Serie C2 ma nella scorsa stagione ha chiuso la sua lunga militanza nel club guidato dal padre con la retrocessione […]
Torriglia, trovato morto il cercatore di funghi disperso da ieri
Il cercatore di funghi disperso da ieri nella zona di Torriglia è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi a Ponte Trebbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il soccorso alpino e i carabinieri. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts