Calcio, la Samp ad Avellino come negli anni ’80

Torna un classico degli anni ’80: le sfide tra Avellino e Sampdoria hanno caratterizzato gli anni migliori dei blucerchiati quando competevano per l’Europa e non solo. La sfida tra irpini e genovese non si gioca da ben 39 anni e l’ultima volta fu in serie A. Oggi le due compagni si ritrovano tra i cadetti con obiettivi simili: l’Avellino, ambizioso a inizio stagione, ha capito che non è l’anno giusto per pensare in grande, la Sampdoria si sta risollevando dopo mesi drammatici passati in fondo alla classifica e sta costruendo la propria salvezza. L’Avellino ha 22 punti e un rendimento abbastanza simmetrico: 5 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte ma una difesa piuttosto vulnerabile con 30 reti incassate. Nelle ultime 4 partita ha ottenuto 3 pareggi e una sconfitta a Catanzaro. I blucerchiati non vincono in trasferta da un anno e hanno raccolto fin qui soltanto 3 pareggi. Tanti gli indisponibili nella fila della squadra biancoverde: Armellino, Crepi, D’Andrea, Favilli, Kumi, Insigne, Marchisano, Pane, tra i blucerchiati non ci saranno: Altare, Malanca, Venuti, Romagnoli, Girelli, Riccio, Ferri, Coubis. Nella Sampdoria possibile il debutto in blucerchiato di Brunori in attacco.

AVELLINO 3-5-2 Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Milani; Tutino, Biasci. All. Biancolino

SAMPDORIA 3-5-2 Ghidotti; Ferrari, Abildgaard, Hadžikadunić; Depaoli, Henderson, Esposito, Conti, Ioannou; Pafundi, Coda. All. Gregucci

I PRECEDENTI

Vittorie Avellino: 4 (ultima nel dicembre 1986, 3-1)

Pareggi : 1

Vittorie Samp : 2 (ultima nel novembre 1987, 1-2)

