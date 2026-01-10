Genova Sport

Calcio, annuo nuovo e solita Samp: inconsistente. Perde anche ad Avellino

Anno nuovo, solita Samp. Almeno in trasferta. I blucerchiati, malgrado i rinforzi arrivati nelle ultime settimane, non hanno dato segni di miglioramento per quanto riguarda le gare esterne e tornano a casa con una sconfitta da Avellino che li fa ripiombare meritatamente in zona retrocessione. La società pur dimostrando di voler intervenire per migliorare la cifra tecnica della squadra in generale, non è ancora colpevolmente intervenuta nel reparto dove era più urgente intervenire da subito: ossia la difesa. Tanto che il pacchetto arretrato schierato al Partenio era lo stesso presentato in tutto il girone di andata e che si era dimostrato il vero punto debole della squadra. A questo si aggiunga la solita mancanza di gioco, di aggressività, di intensità, ormai endemica, per dipingere un quadro a tinte fosche. A questo punto andrebbe anche messo in discussione il tecnico Gregucci che non riesce a dare la continuità necessaria di risultati per uscire definitivamente dalla zona bassa della classifica. Il primo goal dei padroni di casa arriva grazie ad una prodezza di Palumbo al 38′ ma è evidente l’incertezza di Ghidotti sul tiro dell’avversario, il portiere blucerchiato, oggi il peggiore in campo in assoluto, regala a Tutino il pallone del 2-0 favorendolo con un’uscita scriteriata. La Samp si sveglia negli ultimi 5′ con Cherubini che si guadagna in area un fallo di Sala: il penalty viene trasformato da Coda per il 2-1 finale.

AVELLINO-SAMPDORIA 2-1 

MARCATORI pt 31′ Palumbo (A); st 6′ Tutino (A); st 40′ Coda (S) (rig.)

AVELLINO (3-5-2)

Daffara; Fontanarosa (14′ st Enrici), Simic, Castellotti; Missori, Palumbo, Palmiero (42′ st Armellino), Besaggio (20′ st Sounas), Sala; Biasci (14′ st Patierno), Tutino (20′ st Favilli). A disp. Iannarilli, Russo, D’Andrea, Reale, Lescano, Milani. All. Biancolino.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14′ st Giordano); Depaoli (31′ st Ioannou), Conti (1′ st Esposito), Henderson, Barak (14′ st Pafundi), Cherubini; Brunori (31′ st Begic), Coda. A disp. Coucke, Ravaglia, Martinelli, Cuni, Bellemo, Vulikic, Benedetti, Esposito. All. Gregucci-Foti (Foti squalificato).

ARBITRO

Crezzini di Siena.

