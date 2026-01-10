Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Assoutenti lancia una raccolta di firme per la sicurezza nelle stazioni e sui treni

Dopo i recenti episodi di violenza che hanno coinvolto il personale viaggiante dei treni in Liguria e in Emilia Romagna, Assoutenti Liguria e i comitati pendolari federati a scendere in campo per chiedere interventi immediati sulla sicurezza ferroviaria. Le associazioni hanno avviato una raccolta firme online, disponibile sul sito Assoutenti e indirizzata al presidente della Regione Liguria e all’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma. L’obiettivo è sollecitare l’adozione di misure ritenute.

Tra le proposte avanzate figurano tornelli agli ingressi delle stazioni, un presidio più costante del personale Fs Security, controlli dei biglietti a terra e la presenza di defibrillatori sia nelle stazioni sia su tutti i treni regionali, per garantire interventi rapidi in caso di emergenza sanitaria.

Tra le priorità indicate anche la presenza fissa di personale di sicurezza Fs su tutti i treni regionali, considerata una condizione essenziale per prevenire aggressioni e garantire un viaggio più sereno agli utenti.

