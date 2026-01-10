Altare Attualità

Altare, chiusa la galleria Fugona mercoledì per lavori di manutenzione

Mercoledì 14 gennaio 2026, dalle 8.30 alle 18.30, la Sp 29 “del Colle di Cadibona” sarà chiusa tra il km 138+250 e il km 141+210, sul viadotto Rastello e all’interno della galleria Fugona, nel territorio del Comune di Altare.

La sospensione del traffico è necessaria per sostituire le lampade all’interno del tunnel, intervento che non consente la normale fruizione della strada in sicurezza.

Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità comunale, passando attraverso il centro abitato di Altare. In caso di emergenze o problematiche sulla vicina autostrada A6 “Torino–Savona”, i lavori saranno sospesi per garantire la viabilità alternativa.

