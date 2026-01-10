Albenga Attualità

Albenga, Protezione Civile: nel 2025 quasi 5000 ore di servizio

Posted on Author Redazione Comment(0)

Oltre 4.867 ore di servizio a favore della comunità: questo il bilancio annuale delle attività svolte dalla Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Albenga, a cui si aggiungono i numerosi momenti di incontro e formazione a cui i volontari partecipano attivamente e con costanza.

Una fotografia che, attraverso i numeri, evidenzia e ribadisce l’importanza del servizio che la Protezione Civile di Albenga svolge per il territorio, sia durante le emergenze (alluvioni, piogge intense, incendi), sia nei servizi di supporto all’Amministrazione comunale e per la sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni ed eventi.

“Questi numeri – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – raccontano in modo concreto l’impegno, la disponibilità e il forte senso di responsabilità dei volontari, che hanno messo tempo ed energie al servizio del territorio. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza della comunità, svolto da un gruppo numeroso e composto da personalità diverse, che nei momenti di operatività ha sempre dimostrato grande unità, capacità di collaborazione e autentico spirito di servizio. È proprio questa unità operativa a rappresentare la vera forza del Gruppo Comunale. Colgo l’occasione di questo bilancio per ringraziare tutti i volontari che dedicano il loro tempo, uno dei beni più preziosi che abbiamo, al prossimo e alla collettività. Il volontariato rappresenta la massima forma di altruismo e di senso civico: significa spesso fare sacrifici personali per garantire sicurezza, supporto e presenza costante al territorio, sia durante le emergenze che nei numerosi servizi quotidiani svolti a favore della nostra comunità”.

Nel corso dell’anno, l’approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile ha ulteriormente rafforzato il ruolo del Gruppo, rendendolo ancora più centrale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi. Un riconoscimento che comporta una maggiore responsabilità, ma anche una rinnovata consapevolezza dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

“La Protezione Civile – sottolinea il consigliere delegato alla Protezione civile Antonio Caviglia – rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra città. Il lavoro svolto dai volontari, insieme al costante aggiornamento e alla formazione continua, garantisce ad Albenga una struttura preparata, efficiente e pronta ad affrontare ogni tipo di emergenza. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno”.

“Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale – afferma il coordinatore della Protezione civile di Albenga Giovanni Naso – , che continua a dimostrare attenzione e impegno nel supportare il Gruppo, riconoscendone il valore strategico per la sicurezza della città. Un ringraziamento particolare anche agli Uffici Comunali che, con professionalità, disponibilità e collaborazione costante, garantiscono il necessario supporto amministrativo alle attività del Gruppo, consentendo ai volontari di operare con efficacia e nel pieno rispetto delle procedure. Infine, il ringraziamento più grande va a tutti i volontari: a chi è sempre presente e a chi contribuisce compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi. Ogni singola disponibilità è infatti fondamentale per il buon funzionamento del Gruppo. Con lo stesso spirito di collaborazione e con la consapevolezza del ruolo che ci viene affidato ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno, continuando a crescere come squadra al servizio della comunità”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano

Trenitalia mette a disposizione 160.000 posti per i treni regionali piemontesi da e per la Liguria

Posted on Author Redazione

Oltre 160mila posti offerti, nel fine settimana, a bordo dei treni regionali piemontesi da e per la Liguria. Come stabilito dalle normative vigenti in tema di trasporto pubblico locale, tutti i collegamenti regionali possono offrire una capienza massima pari all’80% del numero dei posti per cui il mezzo è omologato che corrisponde all’occupazione di tutti […]
Attualità

ANPAS Liguria, aperto fino al 26 gennaio il bando per il Servizio Civile Universale

Posted on Author Redazione

C’è tempo fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio per presentare le candidature per il Servizio Civile Universale nelle pubbliche assistenze Anpas della Liguria dalla Spezia a Imperia, un’occasione unica per 447 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti dettagli su progetti e modalità di partecipazione sul portale www.anpasliguria.it Anche quest’anno il Dipartimento della […]
Attualità

Enpa: Pasqua, la strage degli innocenti

Posted on Author Redazione

La tradizione vuole che la Santa Pasqua non venga festeggiata solo con colombe e uova con sorpresa, ma anche, purtroppo, con una mattanza silenziosa che puntualmente si compie ogni anno: quella di circa 700.000 agnelli e capretti che finiscono sulle tavole degli italiani; il consumatore spesso non ha la percezione di quanto sta dietro alla […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *