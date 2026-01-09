Inaugurato a Giustenice il primo dei due nuovi plessi del polo scolastico

È stato inaugurato oggi a Giustenice il primo dei due nuovi plessi del polo scolastico comunale, alla presenza dell’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola, dell’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti, del sindaco Mauro Boetto e degli amministratori del territorio. Un passaggio significativo all’interno di un progetto più ampio che porterà alla realizzazione di un polo educativo moderno e funzionale, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie e della comunità locale.

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di due nuovi edifici scolastici, uno destinato ad asilo nido e sezione primavera, finanziato nell’ambito del pnrr per un importo di 1, 4 milioni di euro e uno, inaugurato oggi, dedicato a scuola dell’infanzia e scuola primaria, finanziato dal ministero dell’Istruzione per circa 2,2 milioni di euro. Regione Liguria, in particolare, ha sostenuto il progetto con un importante intervento di rigenerazione urbana che coinvolge le aree esterne del polo scolastico, con la realizzazione di un parco giochi, un orto didattico e un parcheggio, migliorando la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici con un finanziamento di 250mila euro.

Il valore totale dell’investimento per il polo scolastico supera i 4,4 milioni di euro, grazie alla sinergia tra risorse ministeriali, regionali e comunali.

“Vedere oggi concretizzarsi questo progetto, dopo la posa della prima pietra nel febbraio 2023, è una grande soddisfazione – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola –. Investire in edilizia scolastica significa investire sul futuro dei nostri territori. A Giustenice stiamo consegnando strutture moderne, sicure e funzionali, progettate per essere luoghi accoglienti e stimolanti, capaci di accompagnare la crescita e l’apprendimento dei bambini fin dai primi anni. Accanto agli edifici scolastici è centrale anche l’impegno sulla rigenerazione urbana. Dal 2021, nella provincia di Savona sono stati finanziati 50 interventi per un valore complessivo di 14 milioni di euro, di cui 34 nei Comuni dell’entroterra, per un totale di 7,2 milioni di euro. Qui a Giustenice stiamo restituendo ai giovani e alle famiglie spazi esterni riqualificati e nuove aree di socialità, perché la scuola non è solo un edificio, ma un punto di riferimento per l’intera comunità e per la crescita del territorio nel suo complesso”.

“La scuola è uno dei primi luoghi in cui si costruisce il senso di comunità e di appartenenza – spiega l’ assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti-. Ero stato qui non più tardi di un mese fa a inaugurare le telecamere della videosorveglianza ed essere oggi a Giustenice per l’inaugurazione di questo nuovo polo scolastico significa ribadire quanto sia fondamentale investire in strutture sicure, moderne e pensate davvero per i bambini e per le famiglie. Parliamo di un progetto che unisce educazione, rigenerazione urbana e qualità della vita, soprattutto nei comuni dell’entroterra savonese, che meritano attenzione concreta e costante. Quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano e restano nel tempo questo polo scolastico ne è un esempio virtuoso”.

“Siamo molto orgogliosi oggi come amministrazione comunale – dichiara il sindaco Mauro Boetto -, perché quest’opera nasce dalla forte volontà degli amministratori di consegnare alla comunità, e non solo a quella di Giustenice, un plesso nuovo, moderno, accessibile, che permetta ai bambini di vivere il loro percorso scolastico nel migliore dei modi”.

