Ad Albenga Corso di formazione per gli agenti di polizia Locale dei comandi della provincia e nn solo

Migliorare la comunicazione con i cittadini, le fasce protette e i giovani. Gli agenti delle Polizie Locali di Albenga, Cairo Montenotte, Borgio Verezzi, Loano, Finale Ligure, Zuccarello, Sanremo e Alassio hanno partecipato oggi a un corso di formazione tenuto dal Commissario della Polizia Locale di Albenga Gianluca Dagnino in qualità di relatore.

L’incontro è stato incentrato sul tema della prevenzione e sull’importanza di fornire agli operatori strumenti concreti per affrontare temi sensibili con diverse tipologie di pubblico: dagli studenti delle scuole primarie fino ai ragazzi delle scuole superiori, dalle persone fragili — in particolare gli anziani, spesso bersaglio di tentativi di truffa — fino ai cittadini e agli utenti che quotidianamente si rivolgono agli agenti per supporto e informazioni.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Albenga, Mauro Vannucci: “Negli anni il ruolo della Polizia Locale è progressivamente cambiato. Gli agenti svolgono sempre più incarichi fondamentali in diversi ambiti, dalla sicurezza urbana alle tematiche ambientali, fino alla prevenzione e alla sensibilizzazione della popolazione.

La Polizia Locale deve essere sempre più un punto di riferimento per i cittadini, mettendosi al loro servizio. Per farlo al meglio è fondamentale imparare a rapportarsi con le diverse categorie: penso alle persone anziane, alle quali bisogna parlare con particolare attenzione di tematiche come i tentativi di truffa, ma anche a bambini e ragazzi, ai quali è fondamentale far comprendere che seguire le regole è un valore aggiunto ed è molto più bello che trasgredirle. Senza dimenticare i percorsi su argomenti quali educazione civica, educazione alla legalità, educazione stradale, ma anche tematiche di grande attualità come il bullismo, la violenza di genere e l’uso di sostanze stupefacenti. Un sentito ringraziamento va al Commissario Dagnino per aver organizzato l’incontro di oggi e per tutti i progetti che, anche in questo 2026, porteremo avanti sul tema dell’Educazione alla Legalità.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “La presenza di agenti di numerosi comandi di Polizia Locale della provincia e non solo è molto importante perché evidenzia come stia crescendo la sensibilità su tematiche quali la formazione anche sotto il profilo comunicativo e relazionale. Gli uomini e le donne delle Polizie Locali sono sempre più un punto di riferimento per i cittadini. Albenga continua a impegnarsi e, grazie al lavoro del Commissario Dagnino e di tutto il Comando, la nostra Polizia Locale sta diventando un punto di riferimento sotto diversi aspetti.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta il ruolo centrale della Polizia Locale di Albenga non solo nel controllo del territorio, ma anche nella crescita culturale e civile della comunità.

