Tutti cantano Sanremo e lo ascoltano: in attesa del 76° Festival della Canzone Italiana

Secondo la classifica annuale FIMI, infatti, è la canzone di Olly, “Balorda nostalgia”, vincitrice della precedenza edizione di Sanremo, la più scaricata e ascoltata sulle piattaforme, seguita dalle canzoni di Giorgia e Achille Lauro, anche queste presentate al festival. Ed è record di singoli venduti: i brani di Sanremo 2025 sono in assoluto i più presenti di sempre nella classifica annuale.
“Le scelte musicali del Direttore Artistico Carlo Conti si confermano vincenti – ha dichiarato Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time – come vincente è la scelta del Servizio Pubblico di affidarsi anche quest’anno a lui per disegnare la musica italiana del futuro. In attesa di scoprire i 30 brani dei Big in gara, la Rai festeggia l’ennesimo successo di Carlo Conti, che ha saputo mettere insieme una squadra di artisti in grado di imporsi sul mercato discografico e sulle piattaforme, a riprova di come Sanremo sappia parlare a tutti e anche ai più giovani”.

