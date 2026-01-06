Economia Savona

Saldi, partenza positiva in Provincia di Savona

In provincia di Savona i saldi invernali 2026 hanno registrato una partenza positiva, con una buona affluenza nelle vie del commercio e nei negozi di vicinato. Un contributo importante è arrivato anche dalle numerose presenze di turisti ancora in Liguria negli ultimi giorni di festa, fattore che ha favorito un incremento dei flussi di clientela e delle occasioni di acquisto nei centri cittadini.

Fin dai primi giorni è emerso che molti clienti hanno approfittato degli sconti anche per acquisti legati ai regali di Natale effettuati in ritardo, scegliendo di completarli durante il periodo dei saldi per beneficiare delle promozioni. Questa dinamica conferma un cambiamento nelle abitudini di consumo, con una maggiore attenzione nella pianificazione della spesa tra il post-festivo e l’avvio dei saldi ufficiali.

Nonostante un contesto economico non semplice, l’avvio di stagione è stato giudicato incoraggiante dai commercianti del territorio, che vedono nei saldi un momento fondamentale per sostenere i fatturati, alleggerire le giacenze e rafforzare il rapporto con la clientela.

In linea con le indicazioni di Confcommercio e Federmoda provinciale, viene ribadito il valore dei negozi di prossimità come presidio economico e sociale delle nostre città: luoghi di relazione, professionalità e servizio, capaci di offrire qualità dei prodotti e consulenza personalizzata.

“Sono finalmente felice di poter dire — afferma Donata Gavazza, Presidente Federmoda della provincia di Savona — che abbiamo constatato come, almeno nel periodo dei saldi, le persone si rivolgano di più ai negozi del territorio e un po’ meno agli acquisti online. Questo segnale ci dà fiducia e dimostra che il contatto diretto, il consiglio e l’esperienza in negozio restano valori riconosciuti dai consumatori”.

Sul piano nazionale, le valutazioni di Federmoda Italia-Confcommercio confermano il ruolo dei saldi come strumento di sostegno ai consumi e di impulso alla vitalità dei centri urbani, con ricadute positive per famiglie, imprese e territori. Anche in provincia di Savona i saldi rappresentano un’opportunità per rafforzare il legame tra cittadini e commercio locale, contribuendo a mantenere viva la rete dei negozi che anima i nostri centri storici e le comunità del territorio.

“Continuate ad acquistare nei negozi e torneremo a sorridere insieme” conclude la presidente di Federmoda Savona.

