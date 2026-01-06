Freddo sulla Liguria: dalla costa all’entroterra temperature sotto i 10°

Sono giorni di festa ma anche di freddo intenso sulla Liguria, sia nell’entroterra che sulla costa. A Genova questa mattina il termometri segnava 3 gradi. In riviera la situazione era migliore. Ad Arenzano la colonnina di mercurio segna 9, temperature negative nell’entroterra: a Borzonasca registrate la temperature minima di -6,5, a Vobbia -7,4, a Valbrevenna -3,1, Santo Stefano d’Aveto con -6 gradi, a Mele -3,5 gradi, a Ronco Scrivia -5,5, a Savignone -4,4; -3,2 a Varese Ligure, -2,6 a Zignago e -0,4 gradi a Beverino. A Sassello -4,8, a Urbe -5, a Cairo Montenotte -3,1, a Magliolo -2,5. A Triora -2,1 gradi.

