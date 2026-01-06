Freddo sulla Liguria: dalla costa all’entroterra temperature sotto i 10°

Sono giorni di festa ma anche di freddo intenso sulla Liguria, sia nell’entroterra che sulla costa. A Genova questa mattina il termometri segnava 3 gradi. In riviera la situazione era migliore. Ad Arenzano la colonnina di mercurio segna 9, temperature negative nell’entroterra: a Borzonasca registrate la temperature minima di -6,5, a Vobbia -7,4, a Valbrevenna -3,1, Santo Stefano d’Aveto con -6 gradi, a Mele -3,5 gradi, a Ronco Scrivia -5,5, a Savignone -4,4; -3,2 a Varese Ligure, -2,6 a Zignago e -0,4 gradi a Beverino. A Sassello -4,8, a Urbe -5, a Cairo Montenotte -3,1, a Magliolo -2,5. A Triora -2,1 gradi.
Articoli correlati
Rezzo, ingegnere precipita in un dirupo durante sopralluogo: soccorsi mobilitati
Un ingegnere di 70 anni è stato soccorso questa mattina dal soccorso alpino dopo essere precipitato in un dirupo dopo un volo di qualche metro durante un sopralluogo per una frana.Sul posto è intervenuto l’elicottero che lo ha trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]
Cristiano Ghiglia nuovo segretario della Filcams – Cgil
Savona. Oggi, il Comitato Direttivo Filcams Cgil riunitosi presso la camera del Lavoro ha eletto Cristiano Ghiglia nuovo Segretario Generale provinciale della categoria. Ghiglia nato a Savona nel 1977, dopo gli studi entra in qualità di socio in una cooperativa di facchinaggio e nel 2004 viene assunto in Funivie Spa dove ben presto diventa delegato […]
Genova, implementazione di aree sportive outdoor di libera fruizione: 10 gli interventi messi in campo dal Comune
Dieci gli interventi messi in campo dal Comune di Genova nel 2024, illustrati questa mattina in sala Rossa, davanti alla Commissione consiliare, da parte dell’Assessore allo Sport, Alessandra Bianchi, che hanno riguardato, a partire dal 2024, la riqualificazione e l’implementazione di nuove aree sportive outdoor di libera fruizione, da Ponente a Levante. Oltre 500 mila […]