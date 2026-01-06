Alassio, Footgolf per sostenere l’Airc vince la decima edizione 2026 Mario Bortolazzi e Massimo Carrera

Sono stati l’ex Genoa Mario Bartolazzi e l’ex Bari Massimo Carrera a vincere l’edizione 2026 del Footgolf per sostenere la Fondazione Airc. Nel giorno della Befana Alassio ha trasformato la sua spiaggia in un green d’eccezione. Grandi nomi dello sport e dello spettacolo si sono sfidati per battere il record di generosità a favore di AIRC. Con questa manifestazione, nel segno della solidarietà, Alassio mette gli scarpini (e il cuore) in primo piano. A promuovere l’evento l’agenzia Eccoci Eventi, il Comune di Alassio, Regione Liguria e Fondazione Airc insieme a un nutrito numero di sponsor tra aziende, attività turistiche e commerciali. «Grande entusiasmo da parte dei vip per una manifestazione che ormai da anni rappresenta un appuntamento davvero speciale: capace di intrattenere, coinvolgere e allo stesso tempo sostenere importanti finalità solidali. L’evento a favore di Airc rappresenta l’anima dello sport nella sua forma più autentica: partecipato, divertente e portatore di valori positivi», le parole del vice sindaco Angelo Galtieri e dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti Un pubblico attento ha fatto da cornice alla sfida che ha visto in spiaggia icone come Beppe Dossena, Paolo Monelli, Diego Fuser, Alessandro Melli, Marco Osio, Riccardo Maspero, Fausto Pizzi, Mario Bortolazzi, Stefano Eranio, Massimo Carrera, Sergio Porrini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Giuseppe Pallavicini, Claudio Chiappucci, Angelo Bonfrisco, Margherita Fumero, Simona Tagli, Luna Borgia, Francesca Lauria, Luca Galtieri, Mario Zucca, Marina Thovez, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone, Nick The Nightfly. Sono presenti anche la Lega Nazionale Footgolf, l’Associazione Italiana Footgolf, L.A. United Footgolf, Footgolf Motta, Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo, Moreno Bucciani della Nazionale Italiana Sacerdoti con don Gabriele Corini e Fabrizio Maiello. A condurre la giornata di sport e di solidarietà sono stati Marco Dottore e Rinaldo Agostini.

