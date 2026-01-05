Un arcobaleno di novità: nuovi arredi esterni per la scuola di Laigueglia

Il rientro tra i banchi dopo le vacanze natalizie avrà quest’anno un
sapore magico per i piccoli alunni di Laigueglia. Ad accoglierli il 7
gennaio non ci saranno solo le maestre e i compagni, ma una veste
completamente rinnovata per il loro istituto. L’Amministrazione Comunale
ha infatti deciso di fare un regalo speciale ai suoi “giovani e
importanti cittadini”, completando durante la pausa festiva i nuovi e
coloratissimi allestimenti esterni della scuola. «L’intervento – spiega
il sindaco Giorgio Manfredi – non è soltanto un’opera di restyling
estetico, ma riflette una visione precisa: lo spazio educativo deve
essere un luogo che ispira gioia e creatività fin dal primo sguardo. I
nuovi colori e le installazioni esterne sono stati pensati per
trasformare l’ingresso in un ambiente accogliente, capace di stimolare
il senso di appartenenza dei bambini verso la propria comunità. La
scuola è il cuore pulsante del nostro borgo». Con questa sorpresa,
Laigueglia conferma la sua attenzione verso le nuove generazioni,
investendo sulla bellezza come strumento di educazione civica. Lunedì
mattina, dunque, il suono della campanella sarà accompagnato dallo
stupore dei bambini che troveranno ad attenderli un mondo più vivace e a
misura dei loro sogni. Un segnale di speranza e vitalità che parte dai
banchi di scuola per abbracciare l’intera cittadinanza, celebrando un
inizio d’anno all’insegna del colore.