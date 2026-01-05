Attualità Genova

ASL3, studi medici e ambulatori aperti in via straordinaria anche alla Befana

Domani, martedì 6 gennaio 2026,  aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.

Prosegue fino alla Befana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Qui il link alla pagina dove sono presenti le disponibilità dei Medici di Medicina Generale con orari di ricevimento e indirizzi

https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5890-studi-medici-ambulatori-aperti-prefestivi-festivi.html

Si ricordano inoltre:

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.

https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html

