Treni, in Liguria abbinamenti mensili gratuiti sui regionali per gli under 19 e sconto per gli under 26

Abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali, nella tratta tra residenza e sede scolastica o universitaria, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26.

Regione Liguria, su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, conferma la misura, che ha riscontrato grande successo nel 2025, anche per tutto il 2026.

“Si tratta di un provvedimento importante che ha garantito e garantirà nuovamente un ausilio concreto, unico in Italia, a favore dei giovani liguri e delle loro famiglie – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Sono stati migliaia gli abbonamenti gratuiti erogati nel 2025 e siamo convinti che l’iniziativa possa avere ancor più successo nel nuovo anno. Offriamo la gratuità agli studenti under 19 di tutta la Liguria per recarsi a scuola o all’università e diamo un’agevolazione al 50% per le stesse ragioni agli under 26. Ai lavori infrastrutturali per potenziare le nostre linee e a quelli di programmazione aggiungiamo dunque iniziative volte a incentivare l’utilizzo del treno. Regione Liguria dimostra infatti, ancora una volta, la propria vicinanza a chi sceglie quotidianamente questo mezzo di trasporto per spostarsi”

Informazioni sull'autore del post