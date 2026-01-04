Nel 2026 previsto un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari in Liguria

Nel corso del 2026 è previsto un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari in Liguria, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e rispondere in modo concreto alle esigenze di pendolari, cittadini e turisti
In vista del completamento dei lavori relativi al Nodo di Genova, tre coppie di treni attualmente limitate a Savona saranno prolungate fino a Genova, ampliando i collegamenti per tutto il Ponente. Inoltre dal 14 marzo, nei fine settimana, il collegamento serale proveniente da Milano proseguirà fino a Ventimiglia, garantendo un servizio diretto lungo tutta la Riviera di Ponente
Nei giorni prefestivi e nei festivi, dal 14 marzo al 1° novembre 2026, saranno attivati fino a 15 treni aggiuntivi lungo la tratta Savona-Sestri Levante in modo da facilitare gli spostamenti lungo la costa
Dal 14 marzo al 1° novembre 2026, 9 treni “Cinque Terre Express” verranno prolungati fino alla stazione di Sestri Levante, un ampliamento del servizio che diventera’ definitivo anche negli anni successivi