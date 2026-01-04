Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Nel 2026 previsto un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari in Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)
Nel corso del 2026 è previsto un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari in Liguria, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e rispondere in modo concreto alle esigenze di pendolari, cittadini e turisti
In vista del completamento dei lavori relativi al Nodo di Genova, tre coppie di treni attualmente limitate a Savona saranno prolungate fino a Genova, ampliando i collegamenti per tutto il Ponente. Inoltre dal 14 marzo, nei fine settimana, il collegamento serale proveniente da Milano proseguirà fino a Ventimiglia, garantendo un servizio diretto lungo tutta la Riviera di Ponente
Nei giorni prefestivi e nei festivi, dal 14 marzo al 1° novembre 2026, saranno attivati fino a 15 treni aggiuntivi lungo la tratta Savona-Sestri Levante in modo da facilitare gli spostamenti lungo la costa
Dal 14 marzo al 1° novembre 2026, 9 treni “Cinque Terre Express” verranno prolungati fino alla stazione di Sestri Levante, un ampliamento del servizio che diventera’ definitivo anche negli anni successivi

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

A10, tamponamento tra Genova Aeroporto e Genova Pegli: 6 km di coda

Posted on Author Redazione

Caos autostrade del lunedì sul nodo di Genova a causa di un tamponamento tra due auto avvenuto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il 118 ma fortunatamente non si sono registrati feriti nè vittime. Sul tratto interessato si sono formati fino a 6 km di coda. Informazioni […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, l’area archeologica di Piazza Banchi sarà visitabile per tutto il weekend

Posted on Author Redazione

L’area archeologica della Loggia di Banchi, uno spaccato dell’antica Superba, sarà aperta al pubblico per tutto il weekend, proprio in occasione delle giornate europee dell’archeologia. Durante le visite, su prenotazione, sarà possibile esplorare e ammirare una “bottega dell’orefice” e gli antichi banchi dei cambiavalute. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca Savona

Savona, furgone va in retromarcia e travolge anziano

Posted on Author Redazione

Un anziano è stato investito in Via Nazionale Piemonte nel pomeriggio di oggi da un furgone mentre faceva retromarcia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i carabinieri, la Polstrada, i vigili del fuoco e la Municipale. La vittima è stata trasferita in codice rosso al San Paolo di Savona.    Informazioni sull'autore del post […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *