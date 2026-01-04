Genova, fuga di gas in Via Piacenza: intervento dei vigili del fuoco

Fuga di gas in Via Piacenza ne quartiere genovese di Staglieno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Ireti. Chiusa la strada e un’entrata del cimitero di Staglieno per permettere l’intervento dei tecnici.
