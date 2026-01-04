Calcio, lo Spezia ufficializza due acquisti: Radunovic e Sernicola

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Boris Radunović.

Classe 1996, nativo di Belgrado, il forte portiere serbo è stato senza dubbio tra i migliori portieri della scorsa cadetteria, quando a difesa della porta del Bari ha chiuso la propria porta in tredici occasioni su trentasette presenze. Radunović vanta una lunga carriera italiana, infatti dopo essersi messo in mostra in Serbia con l’FK Rad Belgrado, è l’Atalanta a portarlo nella Penisola, facendolo anche esordire in Serie A nell’ultima giornata del campionato 2015-2016 nel match vinto dai bergamaschi in casa del Genoa. Nelle stagioni seguenti Radunović si sposta in Campania, guadagnando i gradi di portiere titolare sia ad Avellino che a Salerno, per poi spostarsi a Cremona nella stagione 18/19 e tornare nuovamente a giocare in Serie A nell’anno successivo, questa volta con la maglia del Verona. Dopo una nuova stagione all’Atalanta, Radunović sbarca in Sardegna e nella sua seconda stagione con la maglia del Cagliari, ne diventa il custode della porta, trascinando la formazione sarda nuovamente in massima serie. In Serie A scende nuovamente in campo in 7 occasioni nella stagione 23/24, prima dell’approdo al Bari nello scorso campionato.

Portiere dotato di grande fisicità ed esperienza, Radunović è pronto a mettersi al servizio di mister Donadoni con indosso la maglia numero 22.

Contestualmente il club ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Sernicola.

Classe 1997, nativo di Civita Castellana, Sernicola ha mosso i primi passi nel professionismo con la maglia della Ternana, facendo il proprio esordio in Prima Squadra il 7 maggio 2016, per poi proseguire la propria carriera con Fondi e Matera, prima di approdare al Sassuolo e fare il proprio esordio in massima serie. Nella stagione 19/20, Sernicola indossa in Serie B le maglie di Virtus Entella e Ascoli, mentre nella stagione seguente è tra i protagonisti della SPAL nel campionato cadetto. Il ritorno in Serie A arriva al termine della stagione 21/22, quando con la Cremonese ottiene uno storico ritorno in massima serie, dove con i grigiorossi scende in campo in 32 occasioni, mettendo a referto anche due reti e due assist. Dopo un’altra stagione intera in cadetteria con la Cremonese, nella scorsa stagione ha indossato fino a gennaio la maglia della formazione lombarda, per poi passare al Pisa e ottenere una nuova promozione in Serie A, totalizzando in maglia nerazzurra 13 presenze condite da una rete.

Esterno duttile, capace di agire con grande efficacia su entrambe le corsie laterali, Sernicola nel Golfo dei Poeti indosserà la maglia numero 17 e sarà a disposizione di mister Donadoni a partire dalla seduta in programma domani.

Informazioni sull'autore del post