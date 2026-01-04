Calcio, in campo Serie A e D: ecco com’è andata

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18° GIORNATA
Cagliari-Milan 0-1
Como-Udinese 1-0
Genoa-Pisa 1-1
Sassuolo-Parma 1-1
Juventus-Lecce 1-1
Atalanta-Roma 1-0
Lazio-Napoli 0-2
Fiorentina-Cremonese 1-0
Verona-Torino 0-3
Inter-Bologna ore 20.45
CLASSIFICA Milan 38; Napoli 37; Inter 36; Juventus, Roma 33; Como 30; Bologna 26; Atalanta 25; Lazio 24; Sassuolo 23; Udinese 22; Cremonese 21; Torino 20; Cagliari, Parma 18; Lecce 17; Genoa 15; Verona, Fiorentina, Pisa 12
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18° GIORNATA
Cairese-Chisola 2-1
Derthona-Club Milano 3-0
Asti-Gozzano 0-0
NovaRomentino-Valenzana 0.1
Varese-Imperia 1-1
Biellese-Lavagnese 4-0
Celle V.-Ligorna 2-3
Saluzzo-Sestri Levante 1-2
Sanremese-Vado 3-0
CLASSIFICA Vado, Ligorna 41; Chisola 34; Sestri Levante 33; Varese 31; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 16; Valenzana 23; Imperia 22; Sanremese, Lavagnese 19; Gozzano, Celle V., Cairese 18; Asti 17; Club Milano 16; NovaRomentino 12.