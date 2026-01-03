Savona, ubriaco molestava passanti e cedeva dosi di hashish: arrestato

Un uomo, in stato di ubriachezza, è stato arrestato in Piazza Del Popolo dalla Municipale. Molestava i passanti e successivamente ha ceduto dell’hashish a un’altra persona. Perquisito è risultato in possesso di altre dosi di droga e di denaro provento dell’attività di spaccio. Il soggetto è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.
