Il sito web della Diocesi di Savona-Noli si rinnova

Il sito web diocesano Chiesasavona.it è online con una nuova veste grafica, fedele al tema istituzionale biancoblu e con immagini di località e beni culturali del territorio ma ora più accattivante e leggibile. Anche i contenuti sono stati riorganizzati in maniera da rendere meno “pesante” l’intero sito. Lo scopo è rendere la consultazione più “friendly” ai numerosi utenti che quotidianamente si aggiornano sulla vita e le attività della Diocesi.
Il sito istituzionale dà spazio alle notizie sull’operato del vescovo Calogero Marino (come la visita nelle zone pastorali attualmente in corso), alle iniziative promosse dai Servizi di Curia e Pastorali o dagli istituti religiosi, alle attività delle parrocchie, degli Organismi Diocesani e delle altre realtà ecclesiali savonesi. Numerosi anche gli appuntamenti segnalati sul Calendario dell’Anno Pastorale, consultabile nella pagina principale.
Il restyling responsivo per tutti i dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet) è stato sviluppato in sinergia tra l’Ufficio Stampa, il Servizio per le Comunicazioni Sociali e l’Economato diocesani, l’Ufficio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana e la IDS & Unitelm srl di Messina. Il rinnovamento ha riguardato sia il sito principale sia il sottosito Chiesasavona.it/beniculturali, che riporta informazioni utili sul Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici. L’aggiornamento dei contenuti è curato dall’Ufficio Stampa diocesano.
Il precedente restyling del sito web ufficiale risale al gennaio 2018 ed era stato progettato con il prezioso contributo di diverse risorse della Diocesi di Savona-Noli e realizzato tecnicamente dalla web agency savonese Kamiko. Sulla linea di papa Francesco il sito web aiuta la Diocesi ad essere “in uscita” anche nel web, offrendosi a tutti, non solo ai fedeli, come uno strumento valido per conoscere meglio la variegata realtà della Chiesa locale.

