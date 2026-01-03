Genova Sport

Genova, venerdì 9 gennaio il passaggio della Fiamma Olimpica

Venerdì 9 gennaio Genova accoglierà la 33esima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, partita dalla Grecia, lo scorso 26 novembre. Dopo il passaggio di testimone a Roma è iniziato il tour della Penisola, in 60 tappe, che si concluderà a Milano, il 5 febbraio, dopo aver toccato tutte le 20 regioni e le 110 province italiane, il giorno prima dell’inaugurazione ufficiale dei XXV Giochi olimpici invernali, in programma dal 6 a 22 febbraio.
La Fiamma Olimpica partirà venerdì 9 gennaio intorno alle 17 dalla Chiesa di Boccadasse, con una carovana di circa 600 metri che percorrerà corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico, per arrivare alla 19 a Calata Mandraccio dove sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico dalle 17, con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali.

