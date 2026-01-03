Genova, domani al “Villa Scassi” l’arrivo di una donna coinvolta nella strage di Crans-Montana

Arriverà a Genova al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova nella giornata di domani una delle donne rimaste ferite nella strage di Capodanno a Crans Montana. Il trasporto sarà effettuato dall’elisoccorso della Regione Liguria compatibilmente con le condizioni meteo. Organizzato tramite la centrale remota operazioni di soccorso sanitario e gestito dal dipartimento regionale 118 coordinato dal dottor Paolo Frisoni.

La partenza dell’elicottero Grifo da Albenga con a bordo un medico rianimatore e un infermiere del 118 è prevista per le 9.30 con arrivo in Svizzera per mezzogiorno dopo aver effettuato un rifornimento ad Aosta. L’atterraggio al Villa Scassi è previsto tra le 15 e le 16.

La CROSS (centrale remota operazioni soccorso sanitario) è una struttura che opera per conto del dipartimento nazionale di protezione civile per coordinare i soccorsi sanitari a livello nazionale in supporto di una o più Regioni colpite da una grande emergenza; ne sono previste due in tutta Italia, una è presso la centrale operativa 118 di Pistoia – Empoli, l’altra presso quella di Torino.

