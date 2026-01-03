Calcio, Genoa che delusione! Non riesce a vincere neppure con il Pisa

Il 2026 per il Genoa è cominciato con il piede sbagliato. Nella gara salvezza contro il Pisa, i rossoblu non sono andati oltre l’1-1 interno meritando al termine della partita i fischi dei tifosi. Doveva essere la gara della ripartenza dopo 3 sconfitte consecutive di cui almeno 2 immeritate e invece è stata l’ennesima delusione di una stagione negativa che neppure con De Rossi sembra aver trovato la svolta. Il Pisa, pur senza giocare un match esaltante, ha portato a casa un punto che lo tiene a galla nella lotta salvezza. La partita sembra sorridere subito ai padroni di casa che trovano con Colombo al 15′ la rete del vantaggio. Il Pisa reagisce con l’ex blucerchiato Leris che colpisce la traversa, poi, la rete del pareggio: cross di Angori, pasticcio della difesa rossoblu con Leali che non riesce ad opporsi al tiro vincente del solito Leris che pareggia. Nella ripresa, l’unica palla goal del Genoa arriva in apertura: stacco di Thorsby e paratissima di Semper, poi il nulla. Il Genoa non punge e non gioca e il Pisa ha buon gioco a gestire e conservare un pareggio comunque positivo.

Genoa-Pisa 1-1

Reti: 14′ Colombo (G); 38′ Leris (P);

Genoa (3-5-2): Leali; Otoa (84′ Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (75′ Ellertsson), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby (64′ Ekhator), Martin; Colombo (75′ Ekuban), Vitinha

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (62′ Caracciolo), Bonfanti (72′ Calabresi); Tourè, Leris (57′ Marin), Aebischer, Hojholt (57′ Piccinini), Angori; Moreo (72′ Nzola), Meister

Arbitro: Chiffi, assistenti Peretti, Colarossi, quarto uomo Calzavara, Var Mazzoleni, Avar Nasca. Spettatori: 31661, di cui 28101 abbonati e 3560 paganti

