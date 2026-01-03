Genova Sport

Calcio, Genoa che delusione! Non riesce a vincere neppure con il Pisa

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il 2026 per il Genoa è cominciato con il piede sbagliato. Nella gara salvezza contro il Pisa, i rossoblu non sono andati oltre l’1-1 interno meritando al termine della partita i fischi dei tifosi. Doveva essere la gara della ripartenza dopo 3 sconfitte consecutive di cui almeno 2 immeritate e invece è stata l’ennesima delusione di una stagione negativa che neppure con De Rossi sembra aver trovato la svolta. Il Pisa, pur senza giocare un match esaltante, ha portato a casa un punto che lo tiene a galla nella lotta salvezza. La partita sembra sorridere subito ai padroni di casa che trovano con Colombo al 15′ la rete del vantaggio. Il Pisa reagisce con l’ex blucerchiato Leris che colpisce la traversa, poi, la rete del pareggio: cross di Angori, pasticcio della difesa rossoblu con Leali che non riesce ad opporsi al tiro vincente del solito Leris che pareggia. Nella ripresa, l’unica palla goal del Genoa arriva in apertura: stacco di Thorsby e paratissima di Semper, poi il nulla. Il Genoa non punge e non gioca e il Pisa ha buon gioco a gestire e conservare un pareggio comunque positivo.

Genoa-Pisa 1-1

Reti: 14′ Colombo (G); 38′ Leris (P); 

Genoa (3-5-2): Leali; Otoa (84′ Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (75′ Ellertsson), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby (64′ Ekhator), Martin; Colombo (75′ Ekuban), Vitinha

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (62′ Caracciolo), Bonfanti (72′ Calabresi); Tourè, Leris (57′ Marin), Aebischer, Hojholt (57′ Piccinini), Angori; Moreo (72′ Nzola), Meister

Arbitro: Chiffi, assistenti Peretti, Colarossi, quarto uomo Calzavara, Var Mazzoleni, Avar Nasca. Spettatori: 31661, di cui 28101 abbonati e 3560 paganti

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Calcio, gioco Ok ma adesso la Samp vuole la prima vittoria

Posted on Author Redazione

Una Sampdoria in crescita costante quella vista in questi primi 270′ di campionato in cui i blucerchiati hanno dimostrato qualità, grinta, temperamento e un’ottima organizzazione di gioco. Eccetto la sconfitta subita contro il Milan, i test contro Sassuolo e Inter hanno certificato il buon lavoro fatto dal tecnico Roberto D’Aversa in questa prima fase di […]
Finale Ligure Sport

Serie D, Coppa Italia: domenica in campo l'Albisola a Bra

Posted on Author Redazione

Savona. Sarà l’Albisola ad aprire ufficialmente la stagione 2017-2018 del calcio di Serie D. La squadra di Fabio Fossati, infatti, è attesa domenica alle 16 allo stadio “Attilio Bravi” di Bra per il turno preliminare di Coppa Italia contro gli esperti giallorossi che recentemente hanno incrociato il Savona in amichevole perdendo 2-1 ma dimostrando di essere […]
Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Genova, sabato la cerimonia conclusiva del premio letterario nazionale per la donna scrittrice

Posted on Author Redazione

 Sabato 8 marzo alle 17, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la cerimonia conclusiva della 39esima edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice – Genova 2024-2025, il primo riconoscimento in Italia riservato alle scrittrici. La serata, alla quale parteciperà l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso, è condotta da Roberta Capua. Il Premio, nato […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *