Attualità Cairo Montenotte In Primo Piano

Cairo Montenotte, da fine gennaio sarà operativo il nuovo Ospedale di Comunità

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte sarà operativo da fine gennaio. Il provvedimento rientra nelle azioni previste dal PNRR (Missione 6 – Salute), che ha come obiettivo il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia.

Gli Ospedali di Comunità (sul territorio ne sono previsti due: uno a Cairo e uno ad Albenga) sono strutture intermedie per assistenza a bassa complessità clinica, destinate a: pazienti con disabilità transitoria o permanente, che possono avere necessità di trattamenti riabilitativi estensivi, provenienti da strutture ospedaliere o dal domicilio; pazienti dimessi dai reparti ospedalieri con necessità di ricondizionamento motorio e/o completamento dell’iter terapeutico, che richiedono assistenza infermieristica continuativa, anche notturna; pazienti che necessitano di supporto nella somministrazione di farmaci, nella gestione di presidi e dispositivi, o di interventi di affiancamento, educazione e addestramento, anche del caregiver, prima del rientro al domicilio, o pazienti provenienti dal domicilio che abbiano sviluppato tali necessità e il cui domicilio non sia idoneo dal punto di vista strutturale o assistenziale.

La finalità principale dell’Ospedale di Comunità è evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette dall’ospedale verso strutture più vicine al domicilio del paziente.

La struttura opererà in stretta sinergia con le associazioni di volontariato e i Servizi Sociali del territorio, per garantire risposte più complete e integrate ai pazienti.

Il ricovero in Ospedale di Comunità potrà avvenire esclusivamente in modalità programmata, concordata tra il medico proponente (medico di medicina generale del paziente, specialista ospedaliero, medico di Medicina d’Urgenza) e il medico incaricato della struttura.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Savona, il Motoclub della Polizia ha donato giochi ai bambini della Pediatria del San Paolo

Posted on Author Redazione

Il Motoclub della Polizia di Stato di Savona ha fatto sentite la propria vicinanza alla Pediatria del San Paolo, consegnando dei piccoli doni ai bambini ricoverati all’interno della struttura. Questa mattina, Babbo Natale, scortato da due pattuglie della Questura e della Polizia Stradale, è arrivato a bordo di un’automobile storica appartenente ad una collezione privata del […]
Cronaca In Primo Piano

Meteo, allerta gialla per temporali domani, giovedì 13 luglio

Posted on Author Redazione

Maltempo in arrivo sulla Liguria. Arpal ha emanato un’allerta meteo GIALLA per temporali su tutta la Liguria a partire dalle 00.00 alle ore 15.00 di domani, giovedì 13 luglio. Segnalata da Arpal una bassa probabilità di temporali forti dalla serata di oggi su B, D, E (settore centrali e versanti padani) Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Cultura e Spettacoli In Primo Piano

Festiva di Sanremo, altri tre "rimandati"

Posted on Author Redazione

Sanremo. In realtà non esiste un santo che dà il nome alla città. C’è però un San Romolo che la fonetica ligure ha fatto diventare Sanremo. E ci sono anche falsi dei della musica e della canzone, alcuni di essi pure in declino inarrestabile. Poco importa. Si parte dai numeri che certificano un boom decennale: 50,4% […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *