Cairo Montenotte, da fine gennaio sarà operativo il nuovo Ospedale di Comunità

L’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte sarà operativo da fine gennaio. Il provvedimento rientra nelle azioni previste dal PNRR (Missione 6 – Salute), che ha come obiettivo il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia.

Gli Ospedali di Comunità (sul territorio ne sono previsti due: uno a Cairo e uno ad Albenga) sono strutture intermedie per assistenza a bassa complessità clinica, destinate a: pazienti con disabilità transitoria o permanente, che possono avere necessità di trattamenti riabilitativi estensivi, provenienti da strutture ospedaliere o dal domicilio; pazienti dimessi dai reparti ospedalieri con necessità di ricondizionamento motorio e/o completamento dell’iter terapeutico, che richiedono assistenza infermieristica continuativa, anche notturna; pazienti che necessitano di supporto nella somministrazione di farmaci, nella gestione di presidi e dispositivi, o di interventi di affiancamento, educazione e addestramento, anche del caregiver, prima del rientro al domicilio, o pazienti provenienti dal domicilio che abbiano sviluppato tali necessità e il cui domicilio non sia idoneo dal punto di vista strutturale o assistenziale.

La finalità principale dell’Ospedale di Comunità è evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette dall’ospedale verso strutture più vicine al domicilio del paziente.

La struttura opererà in stretta sinergia con le associazioni di volontariato e i Servizi Sociali del territorio, per garantire risposte più complete e integrate ai pazienti.

Il ricovero in Ospedale di Comunità potrà avvenire esclusivamente in modalità programmata, concordata tra il medico proponente (medico di medicina generale del paziente, specialista ospedaliero, medico di Medicina d’Urgenza) e il medico incaricato della struttura.

Informazioni sull'autore del post