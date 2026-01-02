Treni, stop al Frecciargento Genova-Roma fino al 19 aprile

I Frecciargento Roma-Genova via Firenze, 8583 (Genova PP 5.48 – Roma 10.05) e 8596 (Roma 20.23 – Genova PP 00.37) torneranno a circolare regolarmente a conclusione dei lavori nel Nodo di Genova previsti per il 19 aprile prossimo. I due treni Frecciargento tra Roma e Genova sono cancellati temporaneamente per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole.
