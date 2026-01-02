Strage in Svizzera, da Genova in partenza team sanitario

È pronto a partire da Genova un team di personale sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi per garantire supporto dopo la strage avvenuta a Capodanno in Svizzera. Le operazioni sono supportate dalla Protezione civile regionale, con il coordinamento del Dipartimento nazionale attraverso il capo Dipartimento Fabio Ciciliano.
Articoli correlati
Savona, pedonalizzazioni: incontro Comune-FIPE
Questa mattina a Palazzo Sisto si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e l’amministrazione comunale. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il sindaco Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco e, per la categoria, il presidente provinciale Carlomaria Balzola, la vicepresidente Tiziana […]
Alassio, ecco le indicazioni per la stagione balneare 2020
Di ieri la delibera di indirizzo, allo scopo di fornire all’Ufficio Demanio Marittimo le linee programmatiche da recepire nella stesura dell’atto gestionale di “Ordinanza Balneare” per la regolamentazione dell’attività nella stagione 2020. Stamani l’ordinanza. “Come è facile immaginare – spiega Francesca Schivo, Consigliera incaricata al Demanio del Comune di Alassio – le prescrizioni relative all’estate 2020 sono assai […]
Genova, ex-ILVA sospesi in quindici per un giorno senza stipendio pagato
Quindici lavoratori del reparto Ricottura del ciclo latta dello stabilimento ex Ilva di Genova hanno ricevuto questa mattina lettera di messa in libertà: non riceveranno lo stipendio per il turno di oggi. Venzano, segretario Fim Cisl Liguria, afferma: “E’ inaccettabile quanto deciso dall’azienda sulla messa in libertà dei lavoratori, siamo di fronte all’ennesima forzatura: sono […]