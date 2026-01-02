Saldi al via in Liguria, Alessio Piana (Regione Liguria): “Ulteriore occasione per continuare a sostenere i negozi di vicinato”

Posted on

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sindaco Gaetano Scullino e agli assessori regionali all’Urbanistica Marco Scajola, alle Infrastrutture e all’Ambiente Giacomo Giampedrone e al Turismo Gianni Berrino, ha inaugurato oggi la nuova passeggiata con pista ciclabile che, realizzata a sbalzo sulla spiaggia sottostante e priva di barriere architettoniche, consente ai cittadini e […]