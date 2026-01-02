Genova, scontro tra scooter: gravi due giovani

Scontro tra due scooter a Genova con un bilancio di due feriti ricoverati in codice rosso in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 16 anni e di uno di 22. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Municipale per i rilievi del caso.
