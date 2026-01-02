Attacco hacker al sistema informatico di ASL3: tecnici al lavoro

Nel primo pomeriggio di oggi (2 gennaio 2026) il sistema di refertazione di Area 3 (ex Asl3), gestito da un fornitore esterno, è stato oggetto di un attacco hacker, che ha determinato alcune limitazioni temporanee ai servizi interessati. A seguito dell’evento, Area 3 ha richiesto il supporto di Liguria Digitale, che si è attivata mettendo a disposizione una squadra specializzata, operando in affiancamento al fornitore coinvolto per garantire una gestione tempestiva ed efficace della situazione.

L’attacco è circoscritto esclusivamente ai sistemi del fornitore esterno: le infrastrutture e i sistemi di Liguria Digitale non sono stati coinvolti né compromessi e risultano pienamente operativi. L’intervento di Liguria Digitale avviene in qualità di soggetto tecnico di supporto, con l’obiettivo di favorire il rapido ripristino dei servizi sanitari interessati.

Fin dalle prime fasi è stata avviata la collaborazione con la Polizia Postale e con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), assicurando il massimo presidio sotto il profilo della sicurezza informatica. L’evento è monitorato e sotto controllo.

Liguria Digitale, in stretto coordinamento con Area 3, il fornitore e le autorità competenti, sta lavorando senza interruzioni per ripristinare progressivamente tutti i servizi e riportare la situazione alla piena normalità nel più breve tempo possibile.

Informazioni sull'autore del post